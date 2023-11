Maruggio | intitolata una piazza a Nadia Toffa

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 14 novembre 2023) La comunità diha un nuovo polmone verde dedicato a, la nota giornalista e conduttrice de Le Iene scomparsa nel 2019 a causa di un brutto male. Si tratta di una, un nuovo spazio di aggregazione sociale nei pressi dell’area mercatale a disposizione dell’intera cittadinanza e, soprattutto, dei bambini per via della realizzazione di un moderno e colorato parco giochi con scivoli, cavallucci e altalene. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, in particolare dall’assessore ai Lavori Pubblici l’onorevole Giovanni Maiorano mira a valorizzare e riqualificare degli spazi abbandonati per trasformarli in nuovi luoghi di incontro e svago e, allo stesso tempo, ricordare l’impegno dinel raccontare la vicenda ...