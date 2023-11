Marito Violento Denunciato Grazie al Signal for Help

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 14 novembre 2023) Teramo - Unè finito agli arresti domiciliari e ha indossato un braccialetto elettronico su ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo. La decisione è giunta dopo la denuncia coraggiosa della moglie, stremata dagli atti di violenza subiti. La vittima ha escogitato un piano durante una visita al Pronto Soccorso dell’Ospedale Mazzini di Teramo il 20 settembre scorso, dove era accompagnata dal. Sfruttando il "for", un gesto internazionale riconosciuto come segnale di pericolo, la donna ha comunicato discretamente al personale sanitario la sua situazione critica. Il personale medico ha immediatamente compreso il significato del gesto e ha attivato un protocollo d'emergenza, permettendo alla Polizia di intervenire prontamente. La donna è ...