Mario Marcelli | una lettera piena di gratitudine per la cooperativa sociale di Fiumicino

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 novembre 2023- Il sottoscrittoringrazia la societàdiper avermi concesso l’assistenza per disabili tramite la medesima. Ringrazio i volontari che mi stanno aiutando nei lavori domestici, compreso farmi la doccia. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato per fare tutte le domande necessarie per la mia disabilità; in particolare i responsabili di Sant’ Egidio. I volontari che mi vengono ad aiutare sono degli angeli sulla terra, per il lavoro che fanno. Sono finito sulla sedia a rotelle per un incidente automobilistico come pedone: l’autista della macchina che mi ha investito non ha fatto la denuncia, ho dovuto mettere degli avvocati e dopo circa un anno e mezzo ho vinto la causa. L’assicurazione mi ha dato una miseria, ...