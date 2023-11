Marco Intravaia | figlio di una dei caduti di Nassiriya | Meritano la medaglia d' oro al Valor militare

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 Una targa in onore dei 19 italianinella strage di. Così la Camera dei deputati ricorda i militari e civili che "persero la vita per la pace e la giustizia tra i popoli" nel 20esimo anniversario della strage terroristica. La targa è stata deposta, questo pomeriggio, nell'aula della Commissione Difesa di Montecitorio.di una delle vittime, ha ribadito che i morti dilad'oro al", manifestando "gratitudine" al ministro della Difesa Guido Crosetto che ha avanzato una proposta in tal senso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev