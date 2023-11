Manutenzioni urgenti | il Comune di Bergamo lancia il pronto intervento strade in 90 minuti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023). Buche, piccoli interventi,, ildirafforza il servizio didedicato ai piccoli interventi, così significativi e importanti per tutti i cittadini: nei giorni scorsi l’Amministrazione ha approvato una delibera che rafforza il servizio voluto negli anni scorsi dall’Assessorato ai lavori pubblici e che ha consentito di accelerare gli interventi in città per sistemare le tante sconnessioni che si determinano lungo ledella città. Il documento approvato dalla Giunta dà il via libera all’iter d’appalto per tutti i piccoli interventi di manutenzione sulledi, ma, soprattutto, incide sulla velocità e i tempi di risposta agli interventisulle ...