Manovra | misure fiscali a favore delle famiglie promosse Sanità e investimenti rimandati

(Di martedì 14 novembre 2023) UnaEconomica tra luci ed ombre. La giornata di oggi ha visto la fine del ciclo di audizioni sulla legge di Bilancio 2024 con le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha definito l’attualecome “espansiva nei confronti dei redditi medio-bassi”, visto che la maggior parterisorse sono state destinate a“dei lavoratori con redditi medio -bassi”. L’austerità è stata usata nei “confrontispese dei ministri (-9,6 miliardi per il periodo 2024- 2025). Sulla crescita poi, il ministro dell’Economia si dice ottimista, ricordando però come le leve in gioco non dipendono solo dalle scelte nazionali, ma anche dalla congiuntura internazionale e dalle scelte della Bce, che nell’ultimo anno ha adottato politiche particolarmente restrittive. Una ...