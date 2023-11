Manovra | Lai Pd | ' misure temporanee | tagli lineari e aumento tasse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. - (Adnkronos) - “Laappare improntata a un'ottica di breve periodo. La temporaneità della decontribuzione ne riduce i potenziali effetti sulla crescita economica. Permane il rischio di dover disporre ulteriorivolte a contrastare il caro energia nel corso del 2024. Sono presenti numerosedidel prelievo fiscale. Ai fini di copertura si ricorre nuovamente aidella spesa, sia a livello centrale che territoriale". Lo dichiara il deputato del Pd, Silvio Lai, della commissione Bilancio della Camera. "Lo dicono quelli del Pd, brutti e cattivi, che non trovano di meglio che attaccare e denigrare il governo? No - continua - lo dice e lo scrive, con dovizia di particolari, l'Ufficio Parlamentare di bilancio in audizione questa mattina, ...