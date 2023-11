Manovra | Giorgetti | Vincoli stringenti per interessi debito e pensioni

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 “L'andamento del rapporto/PIL dei prossimi anni è fortemente influenzato, come ho già chiarito più volte, 5 dall'aumento del fabbisogno di cassa riconducibile agli incentivi edilizi, in particolare il superbonus, che ricordo nel mese di ottobre ha mostrato ancora una crescita degli interventi (+4,2 miliardi rispetto al mese di settembre). Da ultimo, con il decreto-legge n. 145 del 2023, è stato necessario adeguare, per ulteriori 15 miliardi, la copertura del maggior fabbisogno generato nell'anno corrente dal ricorso a queste agevolazioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarloin audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla legge di Bilancio 2024. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev