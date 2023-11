Manovra | Giorgetti “Lavoro non facile | fatto il meglio possibile”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto all'interno dell'Esecutivo ha dovuto individuare una sintesi tra le diverse istanze e i vincoli interni ed esterni di bilancio”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, nel corso dell'audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “E' stato unnon, ma ritengo che sia statoilda un lato per fornire risposte concrete alle esigenze immediate, dall'altro per gettare le basi dell'attuazione graduale del programma di legislatura”, ha aggiunto. “I dati più recenti ci dicono che il sistema economico italiano, nonostante tutte le difficoltà, è riuscito a reggere l'impatto concomitante delle diverse criticità che caratterizzano il contesto internazionale. Nel terzo trimestre 2023 il Pil è ...