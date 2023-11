Manovra | Bonelli Avs | ' Il governo ha mentito sui numeri e difende le lobby'

(Di martedì 14 novembre 2023) Le minacce ai lavoratori, le riforme costituzionali, sono solo due delle ultime armi di distrazioni che ilMeloni sta lanciando per provare ad alzare una cortina di fumo intorno alle enormi ...

...servita a distrarre l'opinione pubblica nel pieno della discussione sulle difficoltà della... Giuseppe Conte, così come Nicola Fratoianni e Angelo, sono stati accolti con affetto. ...

Manovra: Bonelli, con Cgil confronto su lavoro, pensioni e clima Agenzia ANSA

Manovra:Bonelli, disponibili a strategia comune opposizioni Euronews Italiano

I risultati degli ultimi sondaggi elaborati da Swg. Il Carroccio ha perso quasi un punto in due settimane, il Pd torna sotto al 20 per cento. Continua il ...Orlando (Pd): «La proposta sulle riforme è servita a distrarre l'opinione pubblica nel pieno della discussione sulle difficoltà della Manovra e sui tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici, ma non ...