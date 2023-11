Manovra 2024 | i conti non tornano | «Mancano coperture per sanità e bonus nido» Giorgetti | «Paghiamo la stretta della Bce»

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Lapredisposta dal governo per il, attualmente al vaglio del Parlamento, appare «improntata a un’ottica di breve periodo, con interventi temporanei e frammentati». È il giudizio ufficiale tutt’altro che lusinghiero dell’Ufficio parlamentare di bilancio, illustrato stamattina in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato dalla presidente dell’Ufficio, Lilia Cavallari. Che dipinge anche un quadro a tinte fosche per il prossimo anno: «Le previsioni macroeconomiche ufficiali, validate dall’Upb il mese scorso in occasione dell’audizione sulla Nadef, sono ancora accettabili per il 2023 mentre sono decisamente aumentati i rischi al ribasso per l’anno prossimo». Anche per questo «gli obiettivi di crescita del governo per ilsono raggiungibili, ma solo sotto l’ipotesi che si rafforzi consistentemente la ...