Malumori tra i 5stelle | Castaldo attacca Conte | uomo solo al comando | non ascolta

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 novembre 2023) Il leader del M5s, Giuseppe, non, non applica il principio di collegialità, è un "al" che, proprio per questo, è "meno capace di rispondere alle sollecitazioni della società"; e il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, ha ragione nelle sue critiche, che non devono essere banalizzate, espresse con la sua solita ironia nella trasmissione "Che tempo che fa", di domenica scorsa. E' quanto ha affermato, in sintesi, l'eurodeputato del M5s Fabio Massimo, incontrando alcuni giornalisti questo pomeriggio a Bruxelles.è probabilmente l'eurodeputato più conosciuto e apprezzato del Movimento Cinque Stelle, essendo stato il più giovane vicepresidente dell'Assemblea di Strasburgo, eletto due volte dalla plenaria (nel 2017 e nel ...