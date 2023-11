Mahrez | «Guardiola voleva che restassi al Manchester City»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Riyad, giocatore dell’Al-Ahli, ha parlato a L’Equipe del suo addio dal. Ecco le sue dichiarazioni Riyad, giocatore dell’Al-Ahli, ha parlato a L’Equipe del suo addio dal. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «In Champions League non ho giocato né semifinali né finale, dopo aver iniziato da titolare nelle stagioni precedenti e sono sempre stato influente nella squadra. Sentivo che la mia missione non era stata portata a termine. Ho ricevuto un’offerta per trascorrere quattro anni in Arabia Saudita, un paese musulmano, e posso sicuramente proteggere la mia famiglia lì, anche se Txiki Beguiristain e Pepno che».