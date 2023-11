Madrid | studenti contro l' amnistia per gli indipendentisti catalani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Decine didella facoltà di giurisprudenza dell'Università Complutense dihanno protestatol'ipotesi diper i condannati per il tentativo di secessione della Catalogna nel 2017. Il premier ad interim Pedro Sanchez ha raggiunto un accordo con Junts, il partito dell'ex presidente della Regione Carles Puigdemont, per formare un nuovo governo in cambio della cessazione delle pene inflitte.