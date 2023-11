Macau GP 2023 | tutto in diretta su Parc Fermé con TCR | finali FIA e Gran Premio Motociclistico

Leggi su sportintv.eu

(Di martedì 14 novembre 2023) Sul circuito da Guia, si stanno ultimando i preparativi per il secondo e ultimo week-end del Macao GP, quello più atteso, quello con leFIA e il; tutte le sessioni saranno insul canale YouTube di. Per avvicinarsi nel miglior modo possibile alla quattro giorni decisiva,… L'articolo proviene da Sport in TV.