Macachi in gabbia | indagata anche la rettrice dell’università di Ferrara La replica | “Piena osservanza della legge”

(Di martedì 14 novembre 2023)Laura Ramacciotti – ladi– è stata iscritta nel fascicolo d’indagine relativo alle condizioni in cui isarebbero mantenuti dall’ateneo. Il reato ipotizzato dalla procura è quello di abbandono degli animali: i primati non sono attualmente sottoposti a sperimentazione scientifica in ambito biomedico. La notizia è riportata dai quotidiani locali. Ramaciotti è la quarta iscritta nel fascicolo d’indagine dopo il suo predecessore Giorgio Zauli, il professor Luciano Fadiga (noto per le ricerche sui neuroni specchio) e Ludovico Scenna, veterinario componente dell’organismo preposto al benessere animaledi. Laha chiesto di essere ascoltata dal sostituto procuratore Andrea Maggioni ...