Lutto ad Aprilia per la scomparsa di Angelo | gestore del ristorante “La Bella Napoli”

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 La città dice addio a uno dei ristoratori più famosi diMartino, titolare del-pizzeria “La” in via dei Lauri è scomparso oggi all’età di 61 anni. Unche ha lasciato attoniti le tantissime persone che lo conoscevano, originario di Sant’Agata de’ GotiMartino ha aperto il-pizzeria nel 1984 puntando sulle specialità della cucina napoletana (ma non solo), una scelta che si è rivelata vincente visto che il locale è diventato uno dei principali punti di riferimento della ristorazione die l’anno prossimo compirà 40 anni di attività. I funerali di Martino si terranno domani pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa San Michele ...