L’ultrà liberista e “l’uomo di Washington” | l’Argentina sceglie il suo futuro Perché il duello spaventa soprattutto i lavoratori

(Di martedì 14 novembre 2023) Il confronto televisivo tra i candidati alla presidenza in Argentina è stato stravinto da Sergio Massa. Il giudizio è di fatto unanime, la preparazione dell’attuale ministro dell’Economia è emersain relazione a Javier Milei messo più volte in difficoltà. Ma la storia,quella recente, dovrebbe insegnare che non è un dibattito sui media a determinare il risultato delle elezioni. Gli ultimi dodici sondaggi pubblicati in Argentina danno la vittoria a Milei, anche se per pochi punti. Quanto e se lo show televisivo avrà spostato gli equilibri e avrà premiato il candidato peronista si scoprirà solo nelle prossime ore e forse solo nella notte del 19 novembre. L’ex presidente Macri e Patrizia Bullrich (arrivata terza al primo turno) pur avendo criticato Milei per la gestione del terzo, ed ultimo, confronto pubblico con Massa insistono ...