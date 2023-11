“Lucifero In Love” è il singolo d’esordio di Esserescoria

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 novembre 2023) Dal 17 novembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “In” (Overdub Recordings), il primodi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 14 novembre. “In”, primoestratto dall’album di debutto di prossima uscita, è una rivisitazione del passo biblico che narra la cacciata dell’angelo preferito di Dio dal Paradiso. Mentre nella Bibbia la sua caduta è imputata alla supposizione blasfema di sentirsi al pari di Dio, in questa reinterpretazione, l’espulsione dal regno dei cieli è la conseguenza dell’amore per una donna umana. La scelta di dare un seguito ad un amore impossibile e logorante lo spinge verso l’umanità imperfetta, lasciandosi alle spalle la fredda perfezione divina. Spiega l’artista a proposito del ...