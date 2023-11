Luce e gas | la grana delle bollette per 9 milioni di italiani | attenzione a questa data

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Sono circa 9gliche in queste settimane sono alle prese con una nuova: effettuare il passaggio dal cosiddetto mercato tutelato dell'energia al mercato libero. Infatti, a meno di un rinvio del governo in extremis (leggasi decreto Energia, ndr), dal 10 gennaio 2024 dovrebbe smettere di esistere il mercato tutelato del gas, mentre quello dell'energia elettrica si fermerà da aprile. Ciò significa che le famiglie ancora inserite nel regime tutelato- dove i prezzi li stabilisce l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) - dovranno trovare un nuovo fornitore sul mercato libero o accettare l'offerta del proprio. D'ora in poi i prezzi saranno infatti determinati dalle aziende in concorrenza tra loro. Almeno in teoria le tariffe del mercato libero sono più convenienti: prevedono sconti, promozioni, ...