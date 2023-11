Lucarelli-Catania | ci siamo | spunta l’indizio social

(Di martedì 14 novembre 2023) Manca solo l'annuncio ufficiale per l'inizio della terza avventura del tecnico livornese sulla panchina rossazzurra: l'ex Ternana sarà l'erede di Luca Tabbiani

... individuato in Cristiano. Il tecnico livornese è stato da subito uno dei nomi caldi per il, ma a rallentare l'operazione sono stati motivi burocratici, legati alla necessità che ...

Catania, Lucarelli saluta e si libera dalla Ternana: a breve la firma con gli etnei Mediagol.it

di M.F. Alla fine il ‘punto definitivo’ tra Lucarelli e la Ternana è arrivato. Dopo 4 anni, tra alti e bassi, esoneri e ritorni, il mister livornese ha risolto il proprio contratto e lo ha annunciato ...Il Centro Coordinamento: «Onorate la maglia. Conta la salvezza e non è tempo di darsi per vinti». Intanto Lucarelli ha risolto il contratto, va a Catania: «Sono stati 4 anni che non dimenticherò mai» ...