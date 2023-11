Lord Cameron torna al governo | ma non guarirà la crisi dei Tories

diventa quindi il nuovo ministro degli Esteri poiché sostituisce James Cleverly che a sua volta prende il posto di Braverman, "licenziata" per le sue critiche alla polizia che aveva ...

David Cameron, il ritorno del centrista «aristocratico» che riportò i conservatori al governo ma perse... Corriere della Sera

Caos nel governo Tory, rispunta Cameron. Il premier della Brexit ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Big names aren’t enough as Sunak’s former ministers show little faith in the Prime Minister’s supposedly winning formula ...Cabinet ministers have wargamed how to respond if the Supreme Court rules against the Rwanda asylum policy that Rishi Sunak sees as “crucial” to his pledge to “stop the boats”.