Longoria attacca | «Sanchez? Ha provato a speculare! Offerta top»

(Di martedì 14 novembre 2023) Il presidente del Marsiglia, Pablo, è ritornato su. Il patron dei francesi hato il centravanti dell’Inter su quanto successo a maggio scorso. SPECULAZIONI ?ritorna su, oggi all’Inter: «Alexisè un giocatore straordinario. Il livello che ha dimostrato con l’Olympique Marsiglia è stato eccezionale e vorrei ringraziarlo per questo. Ma c’è sempre, intorno al calcio e soprattutto intorno all’OM, ??una situazione di disinformazione generale che rende molto difficile mantenere una linea comune nella comunicazione per mettere la verità al centro della discussione. A maggio gli è stato offerto un prolungamento di contratto, lui ha procrastinato e haa fare qualche speculazione». STRATEGIA ? Continua ...

