Loftus-Cheek a Lecce senza giocare | Pellegatti | «Ecco la verità…»

(Di martedì 14 novembre 2023) Sabato pomeriggio aRubennon è sceso in campo. Inserito nella lista dei convocati da Stefano Pioli, reduce dalla prova eccellente in Champions contro il PSG il centrocampista inglese è rimasto in panchina, indisponibile: «È qui con noi per stare con la squadra ma non ha recuperato dallo sforzo e quindi non giocherà» la spiegazione dell’allenatore a DAZN nel pre partita. Versione sulla quale è tornato oggi sul suo canale YouTube il giornalista e tifoso Carlo: «Tutti si sono posti il problema “ma Pioli cosa se l’è portato a farese il giocatore era stanco dopo essere stato fermo tanto?”. Vi dico una bella cosa… È lui che ha voluto assolutamente stare vicino alla squadra. Era in scarpe da tennis in panchina e non in tribuna». «Ruben si sente già ...

Ultimo giorno di riposo, poi testa alla Fiorentina. Il Milan si ritroverà domani a Milanello per preparare i prossimi match e per Pioli sarà l'occasione per fare il punto sugli infortunati. Contro i v ...Il livello con Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders e Musah è cresciuto - per gli altri, da Chukwueze in giù, si vedrà - ma non basta. La sfida per gennaio è aggiungere (meglio, sostituire) due o tre ...