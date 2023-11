Lo scudo Renzi salva anche i giudici del caso Palamara Chat inutilizzabili | per le toghe arriva l' amnistia

(Di martedì 14 novembre 2023)l'per i magistrati coinvolti nel, arli da sanzioni disciplinari è stato con ogni probabilità lo "". È il nuovo effetto imprevisto (o forse no) - si legge su Il Fatto Quotidiano - della sentenza nei confronti dell'ex premier, con cui la Corte costituzionale ha "scudato" il leader di Italia Viva, dichiarando illegittimo il sequestro dei suoi messaggi su dispositivi di terzi. L'effetto a catena porta quindi di fatto ad un’per tutti i casi futuri in cui l’Anm dovrà esprimersi sullecon. Ma, quel che è peggio, rischia di mandare in fumoquelli già decisi: i tanti sodali dell’ex capocorrente sanzionati negli ultimi anni potranno usare ...

La decisione della Consulta è un’amnistia di fatto per tutti i casi futuri in cui l’Anm dovrà esprimersi. Pronta una pioggia di revisioni per sentenze simili ...In Italia siamo assai generosi, si sa. Specie con lo scudo che garantisce l’impunità, concesso a mani basse ai parlamentari. E così le guarentige costituzionali poste per tutelare la libertà del loro ...