LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 21-26 | Eurolega basket in DIRETTA | +5 Armani dopo il primo quarto

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-33 TRIPLA DI LO IN USCITA DAL TIME OUT! 29-30 Dobricil rimbalzo offensivo porta laa -1, time out che arriva dalla panchina dell’. 27-30 Piazzato di Smith. 25-30 Semi-gancio mancino di Nikola Mirotic. 25-28 Piazzato di Abass. 23-28 Hines si appoggia al tabellone. 23-26 Dobric riporta laa -3. INIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 21-26 1/2 Hines. Viaggio in lunetta per Kyle Hines con 2? sul cronometro del. 21-25 Cacok si iscrive al tabellino del match con un libero. 20-25 2/2 Hines in lunetta. 20-23 TRIPLA DI ABASS! 17-23 Coast to coast di Hines per il +6 ...