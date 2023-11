LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-12 | Eurolega basket in DIRETTA | meglio l’Armani in avvio!

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 2/2 Hines in lunetta. 20-23 TRIPLA DI ABASS! 17-23 Coast to coast di Hines per il +6. 17-21 Un libero di Hines, laha esaurito il bonus con 1’06” da giocare nel primo quarto, due falli di squadra commessi da. 17-20 Piazzato di Belinelli. 15-20 Dentro il libero aggiuntivo. 15-19 SHIELDS! Canestro con fallo subìto da Dunston, potenziale gioco da tre. 15-17 Cordinier si butta dentro di dinamismo e si appoggia al tabellone. 13-17 TRIPLA DI SHIELDS! 13-14 BELINELLI DA TRE! 3’55” per chiudere il primo quarto, 2-1 la situazione falli. 10-14 Lo alza la parabola nel pitturato chiudendo il contropiede di. 10-12 RISPONDE CORDINIER DALL’ALTRA PARTE! Ma che partita stiamo vedendo fino a qui. 7-12 TRIPLA DI MELLI! Massimo ...

BOLOGNA - Le due formazioni si presentano sul parquet con opposte ambizioni; la squadra bolognese è reduce da cinque successi e due sconfitte, il quintetto milanese ha vinto soltanto due sfide su ...

20:05: la Segafredo al momento è quinta in classifica e ha perso sul campo del Real Madrid per 100 a 74 (in campionato ha vinto in casa contro Treviso) Gli ospiti invece ...Il derby non sarà l'unico impegno europeo settimanale per Bologna e Milano. Toccherà rigiocare prima all'Olimpia, impegnata al Forum di Assago giovedì 16 contro l'Anadolu Efes, mentre per la Virtus ...