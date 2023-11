LIVE – Tsitsipas-Rune 1-2 ritiro | Atp Finals Torino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Ile latestuale di, match della fase a gironi delle Atpdi, in programma dal 12 al 19 novembre. Il greco torna in campo dopo la sconfitta contro Sinner, in cui di fatto non ha avuto chance nonostante il punteggio non sia così severo (6-4 6-4). Il danese ha invece dato del filo da torcere al numero uno del mondo Djokovic, arrendendosi solamente per 6-3 al terzo dopo oltre tre ore di gioco. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà, che ha anche vinto i due precedenti. Guai però a sottovalutare, che questo torneo lo ha vinto nel 2019, a Londra. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, conin campo alle ...