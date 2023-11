LIVE Sinner-Djokovic 7-5 6-6 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | secondo set deciso dal tiebreak

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA5-4. Servizio e dritto a segno per il tennista di Belgrado. 4-4 SI! Senza paura Jannik gioca una grandissima risposta con il dritto inside out sfruttando la tenera seconda dell’avversario. 4-3. Si ferma sul nastro il rovescio incrociato dell’altoatesino, costretto ora ad inseguire di un minibreak. 3-3 Punto estenuante in cuiha la meglio grazie ad un insidiosissimo dritto incrociato stretto. 3-2! E’ larga la demi-volèe del serbo, che ancora una volta aveva giocato il serve and volley sulla seconda. 2-2 Servizio e rovescio incrociato a segno per. 2-1. Peccato. Jannik perde il controllo del dritto incrociato. 2-0. Seconda coraggiosissima a 187 km/h ...