LIVE Sinner-Djokovic 7-5 1-2 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo conduce senza break

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA0-15 Ottima risposta di rovescio di, che chiude con il successivo smash. 22:24 Si riparte. 22:23 Come spesso accadeabbandona il campo per usufruire del toilet. 2-1 Game. Secondo ACE consecutivo del, che continua a condurre in questo avvio di secondo set. 40-15 ACE numero 8 del tennista di Belgrado. 30-15 Peccato. Scappa via in lunghezza il rovescio in palleggio di. 15-15 Servizio vincente. 0-15 STUPENDO! Stupendo il rovescio lungolinea vincente dal centro scagliato dall’altoatesino. 1-1 Game. Servizio, rovescio e due smash. Alè Jannik! 40-30 Ottima seconda esterna dell’azzurro che trova impreparato l’avversario. 30-30 Troppa fretta ...