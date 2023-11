LIVE Sinner-Djokovic 6-5 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA40-0 TRE SET POINT! Ottima seconda del, che non riceve risposta. Fioccano i set point. 30-0 Dritto inside out e volèe in contropiede di Jannik, che lascia poi scorrere il lob dell’avversario. 15-0 Scambio giocato a ritmi fantascientifici chiuso dall’errore con il dritto da parte di. 6-5 BREAKKK!!! Risposta a tutto braccio sulla riga e rovescio incrociato a tutto braccio sulla riga! Senza paura Jannik! Dopo il cambio di camposervirà per il set. 40-AD Palla break. Doppio fallo, il primo del match. 40-40 CHE PUNTOOO!cambia marcia spostandosi sul dritto, scaglia l’inside out e chiude con lo schiaffo al volo dall’altra parte. Game ...