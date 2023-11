LIVE Sinner-Djokovic 2-3 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il serbo conduce senza break

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIEETTA3-2 Game. Con il quarto ACE iltiene la battuta e resta al comando di questo primo set. 40-15 Servizio esterno vincente del numero uno del mondo. 30-15 Terzo ACE del tennista di Belgrado. 15-15 Serve and volley sulla seconda da parte del, abile ad andare a segno con la seconda volèe. 0-15 Non passa la smorzata di rovescio tentata in uscita dal servizio da. 2-2 Game. In corridoio il rovescio lungolinea di, che torna ora alla battuta. 40-30 Profondissimi i colpi del, che chiude con il dritto lungolinea vincente. 40-15 Primo vero scambio del match e primo punto alla risposta vinto grazie al dritto inside out di. 40-0 E sono tre gli ACE ...