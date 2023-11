LIVE Rune-Tsitsipas 1-1 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | nessun break nei primi 2 game

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Appena largo il dritto risolutivo di. 1-1 Prima vincente! A-40 Prima vincente slice. 40-40 Dritto in corridoio. 40-30 Servizio e benedizione. 30-30 Prima vincente. 15-30 Ace (1). 0-30 Gratuito di dritto in uscita dal servizio. 0-15 Stecca di rovescio ancora il greco. 1-0 Altra prima, altro punto. A-40 Prima vincente. 40-40 Stecca la risposta di rovescio. 40-A Risposta ASSURDA di Stefanos di dritto stretta! 40-40 Ottima seconda in kick sul rovescio di. 30-40 Benecol dritto inside in. 30-30 A Rete con poco, non chiude e passacol dritto. 30-15 Doppio fallo (1). 30-0 Prima vincente. 15-0 Subito seconda spinta, vincente alla “T”. Holgeral servizio 12.39 ...