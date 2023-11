LIVE Mulhouse-Milano | Champions League volley femminile in DIRETTA | trasferta in Francia per Egonu | Orro e Sylla

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per la seconda giornata delladi2023. La fase a gironi del massimo campionato continentale sta entrando nel vivo e la.corazzatavuole recitare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo finale del titolo., dopo un inizio di stagione non particolarmente entusiasmante a causa delle due pesanti sconfitte contro Conegliano, la prima in finale di Supercoppa Italiana e la seconda in Campionato di fronte ai 12.000 del Forum D’Assago, ha riacquisito morale grazie al successo di due giorni fa contro Novara ...