LIVE Mulhouse-Milano 14-4 | Champions League volley femminile in DIRETTA | avvio convincente per Egonu e compagne!

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-8 Lungo il servizio di. 19-7 Muroneeee di Rettke su Snyder! 18-7 Cazaute sfonda sulle mani del muro. 17-7 Errore in attacco di Snyder da posto quattro. 16-7 Non passa questa volta la battuta di Lagros. 15-7 Ace di Legros. 15-6 Muro di Nana su Cazaute. 15-5 Legros mette giù una palla a filo rete. 15-4 Parallela imprendibile di, il divario è enorme. 14-4 Pallonetto spinto di Cazaute, ilferma nuovamente il gioco. 13-4trova le mani del muro in contrattacco. 12-4 Viene fischiato un fallo di accompagnata a Nana, notte fonda per la squadra di casa. 11-4 Fallo di rotazione per la formazione francese. 10-4 NON SI PASSA! Nana si schianta contro il muro di. Time-out per il ...