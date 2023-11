LIVE Mulhouse-Milano 0-2 | Champions League volley femminile in DIRETTA | più equilibrio nel terzo parziale 16-18!

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-19 Muroneeee di Rettke su Blamdai! 17-18 Muro di Siftar su Malual. 16-18 Mani-out prezioso di Maulal. 16-17 Ace di Van Avermaet. 15-17 Attacco di seconda intenzione di Mayer. 14-17 Out questa volta la fast di Van Avermaet. 14-16 Maula e Prandi in campo per Orro ed Egonu. 14-16 Si insacca anche l’attacco di Cazaute. 14-15 Si insacca la fast di Van Avermaet. 13-15 Diagonale paurosa di Egonu. 13-14 Fallo di rotazione di. 12-14 Muro di Van Avermaet su Cazaute. 11-14 Diagonale vincente di Orro in contrattacco! 11-13 Aceee di Bajema! 11-12 Diagonale profonda di Bajema da posto quattro. 11-11 Snyder stringe la diagonale da posto quattro. 10-11 In rete il servizio di Siftar. 10-10 Egonu pesta la linea dei tre metri. 9-10 Mani-out di Orro, che si incarica dell’attacco. 9-9 Lungo il servizio di ...