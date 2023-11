LIVE Mulhouse-Milano 0-0 | Champions League volley femminile in DIRETTA | si comincia in Francia!

Leggi su oasport

3-3 Ace di Mayer. 3-2 Muro di Legros su Bajema. 3-1 Murone di Candi sulla pipe di Snyder! 2-1 Errore diretto di Siftar. 1-1 Pallonetto di seconda intenzione di Orro. 0-1 Si parte con un contrattacco di Nana. 20:59 Ilrisponde con: Legors, Mayer, Siftar, Van Avermaet, Nana, Snyder e Soldner. 20:57 Questo il sestetto di: Cazaute, Orro, Rettke, Egonu, Candi, Bajema e Brenda Castillo. 20:54 La fase di riscaldamento si è conclusa, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti. 20:51 Sono due i precedenti tra, in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stata la formazione allenata da coach Gaspari. 20:48 Dopo un inizio di stagione difficile, causato dalla doppia sconfitta in Supercoppa Italiana e in Campionato ...