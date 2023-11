LIVE- Mazzarri-Napoli | c’è l’accordo Attesa per la firma

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilha finalmente trovato il nuovo allenatore: sarà Waltera sostituire Rudi Garcia sulla panchina azzurra. AGGIORNAMENTO ORE 13:45: Secondo quanto riportato da Sky Sport, De Laurentiis avrebbe lasciato in questi minuti gli uffici della Filmauro senza lasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. Nel pomeriggio sarebbe previsto l’incontro decisivo per la. ORE 13:05: All’ombra del Vesuvio sono rimasti pochi dubbi in merito alla figura del prossimo allenatore. Dopo i colloqui avvenuti ieri, lo strappo decisivo è stato compiuto daldi De Laurentiis. Le ultime notizie cancellano infatti la maggior parte delle incertezze azzurre., accordo trovato La giornata di ieri sembrava essersi conclusa con un dato di fatto: Igor Tudor a ...