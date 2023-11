Lite Fedez-Luis Sal | l’ultima indiscrezione | “Ecco com’è finita tra i due”

Leggi su tpi

(Di martedì 14 novembre 2023) LatraSal si sarebbe risolta con un accordo tra le parti: è quanto sostiene un’pubblicata sul nuovo numero del settimanale Chi. “Pare si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti in causa” si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Nella scorsa primavera, infatti,Sal era improvvisamente sparito da Muschio Selvaggio, il podcast ideato e co-condotto dallo youtuber insieme a. Dopo alcune settimane di silenzio, era stato il rapper a fornire delle spiegazioni affermando che tra i due c’era stato un diverbio poco dopo Sanremo: “‘Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di, non voglio più farlo’ – era stata la spiegazione diSal ...