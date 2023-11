L’Italia il paese euro dove gli stipendi sono calati di più - 2 | 3% Ma i profitti delle aziende salgono dell’1 | 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Ormai lo sanno pure i muri. Non solo i salari italianitra i più bassi d’pa,anche quelli che stanno diminuendo di più a causa dell’inflazione. L’ultima ricerca l’ha commissionata la Confederazionepea dei sindacati. Emerge che nell’intera Ue il vero valorebuste paga, tolto cioè l’effetto inflazione, è diminuito in media dello 0,7% dalla pandemia ad oggi. Viceversa iaziendalicresciuti,5%. Nella sola zonaflessione dello 0,2% per le retribuzioni e incremento del 1,9% per i guadagni dei datori di lavoro. I paesii salari siabbassati di piùla Repubblica Ceca ( – 4,6%) e, appunto,(- 2,3%). Non ...