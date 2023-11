L’intermediazione parassitaria dell’Onu e la necessaria convivenza mondiale

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) Metti che uno scriva questo: «L’Onu è un’associazione a difesa del crimine, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si impone come intermediazione, e imposta con la menzogna, tra il diritto e la verità, tra la giustizia e il sopruso, tra le democrazie e gli Stati canaglia». Fa platealmente il verso a una definizione che Leonardo Sciascia – credo verso gli anni Sessanta del secolo scorso, e poi ancora in un famoso libro di raccolta di suoi scritti giornalistici – dava della mafia. E tu ti aspetti che, se fai quel verso, venga non dico dalla comune plebe che grufola nella fogna social, ma almeno dai mediamente alfabetizzati, da chi ha letto e sa almeno un pizzico della vicenda politico-letteraria di questo disgraziato Paese, insomma da chi ci si aspetta che non sia irrimediabilmente ignorante abbestia, ti aspetti che gli venga non si ...