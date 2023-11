L’importante è stare nel presente | intervista ad Ambra Sabatini

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 14 novembre 2023) Un prima e un dopo esiste sempre, anche per i più piccoli cambiamenti. Ce lo insegnano da sempre: tutto muta ed è in divenire, figuriamoci quando i cambiamenti sono invece giganteschi ed esistenziali. Ci penso quando affronto la storia di, sprinter paralimpica nata a Livorno il 19 gennaio 2002, che per arrivare fino a dove è arrivata, è stata costretta ad adattarsi a un enorme stravolgimento.conduceva una vita sostanzialmente ordinaria fino al 5 giugno 2019. Fin da piccola ha praticato un qualche sport: prima il tentativo con il pattinaggio, poi il passaggio alla pallavolo, infine la passione per l’atletica e il mezzofondo. Quel giorno, però, prende lo scooter per andare agli allenamenti quando un’auto proveniente dal senso opposto la colpisce, causando un grave incidente. Lei si salva ma la gamba sinistra le ...