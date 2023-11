Liam Cooper vuole che la Scozia “faccia giustizia a se stessa” a Euro 2024

(Di martedì 14 novembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha insistito sul fatto che laè intenzionata a rendersidopo non essere riuscita a vincere una partita nell’ultima tornata del torneo. Gli scozzesi affronteranno le ultime due gare di qualificazione – giovedì in Georgia e domenica in casa contro la Norvegia – dopo essersi già qualificati per la fase finale in Germania la prossima estate. Gli uomini di Steve Clarke sono stati eliminati dalla fase a gironi a2020 – ritardata fino al 2021 a causa del Covid – dopo aver preso solo un punto in tre partite contro Repubblica Ceca, Inghilterra e Croazia. Il difensore del Leeds– parlando dalla base di allenamento degli scozzesi in Turchia prima della ...

Liam Cooper wants Scotland to 'do ourselves justice' at Euro 2024 beIN SPORTS USA