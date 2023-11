L' ha detto sul letto di morte | da Vespa la rivelazione su Gina Lollobrigida | tutto torna

(Di martedì 14 novembre 2023) Suldidisse al figlio Andrea Milko Skofic e al nipote Dimitri: "Ho sbagliato". L'ha raccontato Skofic rispondendo alle domande di Bruno, nella trasmissione 'Cinque minuti', sul suo rapporto con la celebre madre, in un'intervista che è andata in onda su Raiuno. "Stavamo all'ospedale. Ero entrato io con mio figlio Dimitri. Erano anni che non la vedevamo", ricorda Skofic. "Quando siamo entrati, lei ha cominciato a scuotere la testa, non riusciva a parlare. Era molto emozionata. Ha: 'Ho sbagliato, ho sbagliato'". Che ricordi ha di sua madre? "Tanti", dice Skofic. "Quand'ero piccolo, passavo molto tempo con mia madre. Mi ricordo delle cose che piacevano a tutti e due, la ...

...meteo mostrano le precipitazioni concentrate soprattutto al Centro - Sud ma con effetti anche... Miglioramento nel fine settimana Come, il maltempo sarà intenso ma breve: già dalla giornata di ...

Bombe russe su Sumy, 100 esplosioni in un giorno. Stoltenberg: "Situazione sul campo difficile" - La Russia afferma di aver distrutto le armi dell'Ucraina. Kiev ribatte: l'offensiva è stata respinta - La Russia afferma di aver distrutto le armi dell'Ucraina. Kiev ribatt RaiNews

Israele: "Pausa di 4 ore nei combattimenti a Gaza City". Wp: vicino accordo Israele-Hamas su ostaggi - Direttore dell'ospedale Al-Shifa: 179 persone sepolte nelle fosse comuni - Direttore dell'ospedale Al-Shifa: 179 persone sepolte nelle fosse comuni RaiNews

Contro il Bitonto, il Rotonda Calcio ha ritrovato quel successo che mancava in campionato dalla seconda giornata: vittoria al Di Sanzo sul Gravina. “Una prova di personalità contro un avversario stimo ...I Colli Orvietani entrano a pieno titolo nel fortunato circuito di "Frantoi Aperti", evento in scena in Umbria no a domenica 26 novembre, quest'anno più ricco che mai. Lo fanno in uno stile unico e c ...