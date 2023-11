Letizia risponde alle gravi accuse dell’ex fidanzata e Paolo dice la sua

Leggi su biccy

(Di martedì 14 novembre 2023)Petris nella puntata di questa sera del Grande Fratello è stata messa davantiche la sua exNicole Conte le ha mosso. Si è parlato di schiaffoni, bugie, manipolazioni e tradimenti. Le parole di Nicole nei confronti disono state decisamente dure… ecco la sua versione. #GrandeFratello pic.twitter.com/EbcqB93sfL — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 13, 2023 La gieffina, palesemente infastidita dparole della Conte, ha rispostondo tutto e nulla. “Tante cose non sono state capite e non le ho mai volute affrontate con lei” – ha esordito – “Avevo 18 anni, mi sono volutamente fatta odiare da lei perché volevo farmi lasciare. Lei enfatizza molte cose. Le persone che mi amano sanno come sono fatta. ...