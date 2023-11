Letizia confessa nel post-puntata sulla ex | “parte la denuncia”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo le gravi accuse fatte da Nicole, ex di, nella notte la gieffina ha tappato il microfono e ha detto: “la” Durante la diretta di ieri sera Alfonso Signorini ha fatto leggere ale gravi dichiarazioni fatte da Nicole Conti, sua ex fidanzata. Se inha reagito in maniera pacata senza confermare né smentire le accuse che le sono state rivolte, nel, ha continuato a palare della ex e coprendosi il microfono ha detto a Fiordaliso, Angelica e Anita: “Ragazze è grossa questa. Mia mamma fa partire una… cento per cento. Sono anni che andiamo avanti. Mia mamma non può avercela con me adesso, in questo momento non parlo di me. Sì mia mamma è nera in questo momento…. A livello ...