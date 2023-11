Letizia | altre parole di fuoco della ex | “La cosa più grave di stasera è stata giustificare le azioni fatte per…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 14 novembre 2023) Ieri sera durante la puntata Live del Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini, ha mandato in onda il duro post di Nicole Conte, la ex di Tiziana Petris, con quest’ultima visibilmente scossa per quanto letto. Nella notte mentre era in piscina con Fiordaliso, Angelica e Anita,si è voluta sfogare per quanto successo, dove poi ha coperto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello,tocca i capelli di Giselda (VIDEO): la sua faccia schifata diventa virale sui social GF,attacca Massimiliano (VIDEO): “Sei pesante, dai negatività alla gente. E’ da stamattina che fai il teatro, è inutile che…”, la sua ex la sbugiarda: “Mi ha messo le mani addosso sul mio posto di lavoro. Il giochino che ...