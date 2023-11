L’espresso e la sua cremina hanno ottantacinque anni

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 novembre 2023) In Italia ogni nuova giornata inizia con un rito: quello del caffè. E se è vero che molti in casa preparano questa bevanda con la classica moka, è anche vero che le macchine da espresso per uso domestico stanno pian piano sostituendo i metodi più classici di produzione. Sta di fatto che gli italiani amano il caffè e raramente se ne privano. Secondo una ricerca recente, pare che in Italia si consumino oltre nove milioni di caffè, con un consumo procapite di circa sei chili all’anno. E i quasi centocinquantamila bar italiani servono in media al giorno circa 175 caffè. I numeri ci restituiscono un quadro abbastanza chiaro: non siamo i primi al mondo per consumo di caffè (la Finlandia è al primo posto), ma il nostro espresso con laè un unicum e invidiato da nord a sud del pianeta. Per questo è interessante conoscere qual è la storia delle moderne macchine da ...