Leonardo DiCaprio | Kate Beckinsale si è vestita da Cuore dell’Oceano al suo party?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 14 novembre 2023) Sembra chesi siadaper, aldi compleanno dell’attore. L’attrice ha colto l’occasione del 49° compleanno diper rendere omaggio a Titanic. L’11 novembre,si è presentata alla festa del premio Oscar a Beverly Hills con un abito nero di The Blonds su cui brilla una gigantesca gemma blu, che alcuni fan hanno pensato fosse un riferimento al diamantepresente nel film di James Cameron del 1997.and Big Boss Vette is such a random pairing ??? pic.twitter.com/SrjBXJFYyY — ICYESTTWAT (@FUCCl) November 12, ...