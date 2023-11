Lecce | agente di Dorgu | «Juve? non so | non mi hanno contattato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole di Kingsley Ogbodo,del terzino delPatrick, sull’interessamento dellaper il suo assistito Kingsley Ogbodo,di Patrickha parlato a SportItalia dell’interessamento dellaper il terzino del. Di seguito le sue parole. «Ad essere sincero, non so dirle se sia vero. So che ci sono molte squadre su di lui, come dicevo, che lo seguono ed osservano. Nessuno dal club bianconero mi ha. Poi questo non significa che non ci possa essere qualcosa: siamo in pieno campionato e può essere che lo stiano osservando in attesa che si apra il mercato. Noi siamo concentrati sul campo e sulla sua crescita, non ci interessa il resto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...